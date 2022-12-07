İSKİ Şube Müdürüne dava açıldı! Baraja giren 3 çocuk hayatını kaybetmişti...

İstanbul'da serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti. Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1427 Sokak'ta oturan 11 yaşındaki Nurullah Yanar ve 8 yaşındaki kardeşi Şefik Yanar ile mahalle arkadaşları Mustafa Altan (11), 23 Haziran 2018 günü Alibeyköy Barajı'na gitti. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kayboldu. Baraj kenarında bulunan vatandaşlar, çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanar'ı sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Nurullah Yanar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözden kaybolan Şefik Yanar ile Mustafa Altan'ın bulunması için olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Yanar ve Altan da sudan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BARAJ YERLEŞİME YAKIN
Çocukların ölümüyle ilgili savcılıkça soruşturma başlatıldı. Çocukların ölümündeki kusurluların tespit edilmesi için dosya bilirkişi incelemesine gönderildi. Bilirkişi, Alibeyköy baraj gölünün yerleşim merkezleri içinde kalmış olması sebebi ile göl etrafında yaşayan insanların çocukları için daha fazla risk oluşturduğu Hatta yukarıda verilmiş olan resimlerden görüldüğü gibi çevre halkının beslemiş olduğu hayvanların dahi herhangi bir engelle karşılaşmadan baraj gölüne inebildikleri tespit etti. Raporda, Alibeyköy Baraj Gölü işletmesinden sorumlu İSKİ Genel Müdürlüğü Avrupa Havza Koruma Şube Müdürü Vedat S.'nin sorumluluğundaki gölde zorunlu güvenlik önlemlerini almadığı v e baraj gölü etrafında zaman içinde meydana gelen güvenlik zaaflarının dikkate alınmadığı, halen güvenlik açıklarının devam ettiği kaydedildi.
GENEL MÜDÜR SORUMLU
Yürütülen soruşturma sonunda Sağlık hakkında, 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan' dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, İSKİ Genel Müdürlüğü Avrupa Havza Koruma Şube Müdürü Vedat S.'nin Alibeyköy Baraj gölü etrafında alınması zorunlu gerekli güvenlik önlemlerini zamanın koşullarına göre etkin ve sistemli olarak takip etmediği, gerekli önlemleri aldırmadığından asli kusurlu olduğu, ölenlerin anne ve babalarının tali kusurlu ve ölenlerin kusursuz olduğu kaydedildi. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.