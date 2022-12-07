İSKİ Şube Müdürüne dava açıldı! Baraja giren 3 çocuk hayatını kaybetmişti...

İstanbul'da serinlemek amacıyla Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti. Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1427 Sokak'ta oturan 11 yaşındaki Nurullah Yanar ve 8 yaşındaki kardeşi Şefik Yanar ile mahalle arkadaşları Mustafa Altan (11), 23 Haziran 2018 günü Alibeyköy Barajı'na gitti. Serinlemek amacıyla suya giren 3 çocuk bir anda gözden kayboldu. Baraj kenarında bulunan vatandaşlar, çocukların çırpındığını görünce suya atlayarak Nurullah Yanar'ı sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Nurullah Yanar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözden kaybolan Şefik Yanar ile Mustafa Altan'ın bulunması için olay yerine gelen dalgıç polisler ve kurtarma botuyla itfaiye ekipleri arama çalışmaları başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda Yanar ve Altan da sudan çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak iki çocuk da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.