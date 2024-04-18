İSKİ yüzünden evi harap oldu

Esenyurt'a bağlı Talatpaşa Mahallesi 1042 sokakta bir bodrum katında yaşayan Neziha Çatalsütçü'nün (46) evinin önünden geçen İSKİ borusu, bayramın ikinci günü gece saatlerinde patladı. Camdan evin içine akan sular tüm eşyaları kullanılamaz hale getirdi. O sırada evde olmayan Çatalsütçü, durumu sabah eve gelince gördü. İhbar üzerine İSKİ ekiplerine haber verildi.Olay yerine gelen ekipler eve dolan suyu tahliye edip gitti ancak zarara ilişkin bir rapor tutmadı. Evde bulunan tüm eşyaları kullanılamaz hale gelen Çatalsütçü, İSKİ'ye tepki göstererek "Torunlarımı okula gönderemiyorum. Defterleri, kalemleri dahi kalmadı. Arkadaşlarımda kalıyorum. İSKİ'yi aradığımda ise bir hiç bir yetkiliye ulaşamıyorum, kimse mağduriyetimle ilgilenmiyor" dedi.