İSKİ’den kadın girişimciye 20 bin TL’lık fatura şoku

Arnavutköy'de butik kafe işleten bir kadın İSKİ'nin 20 bin TL'lik su faturasıyla şok yaşadı. 50 metrekarelik işletmenin sahibi Merve Karalar temmuz ayında açtığı kafeye mayıs ve haziran aylarına ait 15 ila 20 bin lira arasında su faturası gönderildi. İSKİ'ye fatura borcu olmadığı için abonelik alabildiğini belirten Karalar'a fatura döneminin işletmenin faaliyete geçmesinden önceki döneme denk geldiği söylendi. Karalar'ın suyu kesildi. Kendisine "Musluğunuz bozuk olabilir, suyu siz fazla kullanmışsınızdır" şeklinde yanıtlar verildiğini belirten kadın, CİMER'e başvurarak mağduriyeti ileteceğini söyledi.