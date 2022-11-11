İslam İşbirliği Teşkilatı, Husilerin Yemen’deki limana saldırı girişimini kınadı

İİT'nin Twitter hesabından konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, Husilerin, Kuna Limanı'na insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdikleri saldırı girişiminin kınandığı belirtildi.
Yemen'deki sivil ve hayati öneme sahip tesislerin hedef alınmasına tepki gösterilen açıklamada, bu saldırılara son verilmesi istendi.
Açıklamada, İİT'nin Yemen'de ateşkesin uzatılmasına yönelik uluslararası çabaları ve siyasi çözümü desteklediği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı "Bağımsız Aden" kanalının, 9 Kasım'da yayımladığı habere göre, Kuna Limanı'nda demirli bir tankeri hedef almaya çalışan Husilere ait İHA düşürülmüştü.
GGK'nın kontrolündeki Şebve vilayeti, petrol ve gaz yatakları sebebiyle ülkenin en önemli ekonomik merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Yemen Dışişleri Bakanlığı liman saldırılarına ilişkin dün yaptığı açıklamada, bu saldırıların sonuçlarından Husileri sorumlu tutmuştu.
İran destekli Husiler ise Şebve kentindeki Kuna Limanı'na yönelik saldırı girişiminin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nu "yoğun deniz savaşlarına girmek"le tehdit etmişti.