İşlenmiş gıda tehlikesi: Kolon kanserine yol açabilir

TÜM dünyada her yıl mart ayında yapılan "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Arslan, işlenmiş gıdaların kolon kanserine yol açan etkenlerden biri olduğunu söyledi. Arslan, "Tüm dünyada en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolorektal kanser, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık.Ülkemizde 2020'de yıllık yeni kolorektal kanser vaka sayısı 21 bin 191 iken her yıl yaklaşık 10 bin kişi bu kanserden hayatını kaybediyor. Kansızlık, kilo kaybı dışında hastalarımızın bağırsak alışkanlıklarında değişiklik olması gibi belirtileri oluyor. Batı tipi beslenme; işlenmiş gıdalar, sucuk, pastırma, salam, sosis, içerisinde ne olduğu belli olmayan gıdalar, kolorektal kanserler ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağırsaktaki kontrolsüz hücre çoğalmasını tetikleyebiliyor. Bir de hasta genetik yatkınlık taşıyıp kötü de besleniyorsa çok daha kolay kansere yakalanıyor" dedi.