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Giriş Tarihi: 18.8.2023

İSPARK işçileri de grev kararı aldı

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İSPARK işçileri de grev kararı aldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinde art arda grev kararları alınıyor. İlk olarak İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. çalışanları, ücretlerinin artırılması için pazartesi günü Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek protesto gösterisi yaptı. Eylem sonrası evlerine gitmeyen ve parkta sabahlayan işçiler, haklarını alana kadar eylemlerini devam ettireceklerini söylediler.




Bu arada İSTAÇ ile Hakİş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. 25 bin liranın altında ücret kabul etmeyen 5 bin 500 çöp transfer işçisi bu nedenle greve hazırlanıyor. Bu gelişmeler yaşanırken dün bir grev kararı daha geldi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayan İSPARK A.Ş. çalışanları da greve gidiyor. Çalışanlara gönderilen mesajda, grev sürecinin İşkur raporundan sonra, muhtemelen ay sonunda başlayacağı belirtildi.

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İSPARK işçileri de grev kararı aldı
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