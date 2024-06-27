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Giriş Tarihi: 27.6.2024 15:35

Isparta'da aile faciası: Babasını boğazını keserek öldürdü!

Isparta'da psikolojik rahatsızlığı bulunan O.S. ile babası Abdullah S. arasında tartışma çıktı. O.S., babasını kesici aletle boğazından yaraladı. Ağır yaralanan Abdullah S. kurtarılamadı.

Isparta’da aile faciası: Babasını boğazını keserek öldürdü!

Olay, dün gece saatlerinde Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen O.S. ile babası Abdullah S. (51) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.S. babasını kesici aletle boğazından yaraladı.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen olayda ağır yaralanan Abdullah S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Senirkent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah S. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Abdullah S.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta'da aile faciası: Babasını boğazını keserek öldürdü!
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