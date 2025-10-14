Isparta’da doğa yürüyüşüne çıkmıştı: 74 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor!

'BUGÜN BULACAK GİBİYİZ'

Bölgeyi yakından tanıyan ve geçmişte benzer kayıp vakalarında görev alan Müslahattin Kuş da aramalara destek verdi. Çocukluğu boyunca Oluklacı mevkisinde çobanlık yaptığını söyleyen Kuş, "3 gündür vatandaş kayıp. Bölgeyi bildiğim için arkadaşlara yardımcı oluyorum, önden gidiyorum. Arıyoruz, inşallah bugün bulacak gibiyiz. Daha önce de böyle olaylar olmuştu, 2 kişiyi ben bulmuştum. Bugün Eğirdir'in üstü ve hastane üstü tarafına bakacağız. Buralarda yoksa Sivri Tepe'ye çıkacağız" dedi. Hurşit Yıldırım'ın uzun yıllar Eğirdir Huzurevi'nde kaldıktan sonra ilçedeki Demirkapı Mahallesi'ndeki bir apartta tek başına yaşamaya başladığı, bölge halkı ve esnaf tarafından tanınan, sevilen bir isim olduğu öğrenildi.