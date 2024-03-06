Isparta’da feci kaza: Uzman çavuş öldü, astsubay yaralandı...

Kahreden kaza, saat 02.00 sıralarında Isparta- Burdur kara yolunun Yakaören köyü mevkisinde meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Fatih Kılıçarslan'ın kullandığı 15 AP 307 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında bulunan ve Karayolları'nın menfez için açtığı 4 metre derinlikteki çukura uçtu. Kazada, Fatih Kılıçarslan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Jandarma Astsubay Başçavuş Ünsal Cengiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı asker Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Kılıçaslan ile Ünsal Cengiz'in Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.