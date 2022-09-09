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Giriş Tarihi: 9.9.2022 00:26

Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

AA
Isparta’da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Mehmet Kara (43) idaresindeki konteyner yüklü tır, Dinar - Keçiborlu kara yolu Kozluca köyü mevkisinde aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kara ile aynı tırdaki Betül Kara'nın (16) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, tırların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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Isparta'da iki tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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