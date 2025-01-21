Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Hurdaya dönen araçta sıkışan Dinçoğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Osman Dinçoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.