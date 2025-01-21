Haberler Yaşam Haberleri Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.1.2025 10:29 Son Güncelleme: 21.1.2025 10:33

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Dinçoğlu (30) hayatını kaybetti.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta-Konya kara yolu Eğirdir istikameti 11. kilometresinde bulunan Atabey kavşağında meydana geldi. Osman Dinçoğlu idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Ali A. hakimiyetindeki bir başka otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın şiddetiyle Osman Dinçoğlu'nun aracı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan Dinçoğlu, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Osman Dinçoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
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