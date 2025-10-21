Haberler Yaşam Haberleri Isparta'da yürekler ağza geldi | Baba ile 8 aylık kızı devrilen araçta sıkıştı: Kurtarma seferberliği kamerada!
Giriş Tarihi: 21.10.2025 10:56 Son Güncelleme: 21.10.2025 11:10

Isparta'da yürekler ağza geldi | Baba ile 8 aylık kızı devrilen araçta sıkıştı: Kurtarma seferberliği kamerada!

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarpıp yan yatarak durabildi. Aracı görenler, sürücüyü bagajdan, 8 aylık kızını da araç üzerine çıkarak kurtardı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Isparta’da yürekler ağza geldi | Baba ile 8 aylık kızı devrilen araçta sıkıştı: Kurtarma seferberliği kamerada!

Yürekleri ağza getiren kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. T.Ç. kullandığı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp devrildi.

8 AYLIK BEBEK CAMDAN ÇIKARILDI

Çevredekilerin yardımıyla sürücü T.Ç., devrilen aracın bagaj kapısı açılarak çıkarıldı, 8 aylık kızı Z.Ç. ise aracın üzerine çıkıp yolcu kapısı açıldıktan sonra camdan dışarı alındı. Bagajdan çıkan baba, kızını kucağına aldıktan sonra yoldaki diğer sürücüler tarafından hastaneye götürüldü. Bebeğin hafif yaralandığı öğrenildi.

KORKUTAN KAZA KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolünü kaybedip park halindeki otomobile çarparak yan yatan araçtan baba ve kızının kurtarıldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da yürekler ağza geldi | Baba ile 8 aylık kızı devrilen araçta sıkıştı: Kurtarma seferberliği kamerada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz