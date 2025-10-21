Isparta’da yürekler ağza geldi | Baba ile 8 aylık kızı devrilen araçta sıkıştı: Kurtarma seferberliği kamerada!

8 AYLIK BEBEK CAMDAN ÇIKARILDI

Çevredekilerin yardımıyla sürücü T.Ç., devrilen aracın bagaj kapısı açılarak çıkarıldı, 8 aylık kızı Z.Ç. ise aracın üzerine çıkıp yolcu kapısı açıldıktan sonra camdan dışarı alındı. Bagajdan çıkan baba, kızını kucağına aldıktan sonra yoldaki diğer sürücüler tarafından hastaneye götürüldü. Bebeğin hafif yaralandığı öğrenildi.