Isparta’da yürekler ağza geldi | Baba ile 8 aylık kızı devrilen araçta sıkıştı: Kurtarma seferberliği kamerada!

Yürekleri ağza getiren kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Çarşı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. T.Ç. kullandığı hafif ticari aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp devrildi.
8 AYLIK BEBEK CAMDAN ÇIKARILDI
Çevredekilerin yardımıyla sürücü T.Ç., devrilen aracın bagaj kapısı açılarak çıkarıldı, 8 aylık kızı Z.Ç. ise aracın üzerine çıkıp yolcu kapısı açıldıktan sonra camdan dışarı alındı. Bagajdan çıkan baba, kızını kucağına aldıktan sonra yoldaki diğer sürücüler tarafından hastaneye götürüldü. Bebeğin hafif yaralandığı öğrenildi.