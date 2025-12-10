Isparta’daki başsız cinayette kritik detay! Şüpheliler olay yerine geri dönmüş

Karanlık ve mesafenin fazla olması nedeniyle görüntülerde plaka ve kimlik tespiti yapılamasa da, şüphelilerin ikinci kez olay yerine dönmesi, Özdemir'in başının yangın sonrası bilinçli bir şekilde alındığı ihtimalini öne çıkardı. Soruşturma kaynakları, geri dönüşün "delil yok etme veya eksik kalan bir işlemi tamamlama" amacı taşıyabileceği kaydetti.

ARAMALAR 6. GÜNÜNDE

Özdemir'in kayıp başını bulmak için bölgede altı gündür arama çalışmaları sürüyor. Kadavra köpekleri, komando birlikleri ve arama dedektörleriyle yürütülen aramalar hem dağlık arazide hem de köy içinde belirli adreslerde devam ediyor. Cinayetten önceki saatlere ilişkin güvenlik kameralarında, Özdemir'in akşam 19.55'te bir markette yaptığı alışverişin ardından köyden ayrıldığı görüntülere ulaşıldı. Jandarma bu kayıtları zaman akışını netleştirmek için soruşturma dosyasına ekledi.

VALİ 'HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Olay sonrası Özdemir ailesine taziye ziyaretinde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, cinayetin tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı. Erin, "Ferdi kardeşimiz vücut bütünlüğü bozularak işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Bu dosya aydınlatılıncaya kadar çalışmalar kesintisiz sürecek" dedi. Soruşturma, şüphelilerin geri dönüşünün nedenine ve kayıp başın akıbetine odaklanarak sürdürülüyor.