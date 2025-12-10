Haberler Yaşam Haberleri Isparta’daki başsız cinayette kritik detay! Şüpheliler olay yerine geri dönmüş
Giriş Tarihi: 10.12.2025 23:09

Isparta’daki başsız cinayette kritik detay! Şüpheliler olay yerine geri dönmüş

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde başsız halde yakılmış halde bulunan çoban evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir (39) cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Jandarmanın ulaştığı uzaktan çekim güvenlik kamerası kayıtları, şüpheli ya da şüphelilerin Özdemir’in aracını el fenerleriyle durdurup ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştığını, kısa bir süre sonra ise yeniden olay yerine döndüğünü gösteriyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Isparta’daki başsız cinayette kritik detay! Şüpheliler olay yerine geri dönmüş
  • ABONE OL

Karanlık ve mesafenin fazla olması nedeniyle görüntülerde plaka ve kimlik tespiti yapılamasa da, şüphelilerin ikinci kez olay yerine dönmesi, Özdemir'in başının yangın sonrası bilinçli bir şekilde alındığı ihtimalini öne çıkardı. Soruşturma kaynakları, geri dönüşün "delil yok etme veya eksik kalan bir işlemi tamamlama" amacı taşıyabileceği kaydetti.

ARAMALAR 6. GÜNÜNDE

Özdemir'in kayıp başını bulmak için bölgede altı gündür arama çalışmaları sürüyor. Kadavra köpekleri, komando birlikleri ve arama dedektörleriyle yürütülen aramalar hem dağlık arazide hem de köy içinde belirli adreslerde devam ediyor. Cinayetten önceki saatlere ilişkin güvenlik kameralarında, Özdemir'in akşam 19.55'te bir markette yaptığı alışverişin ardından köyden ayrıldığı görüntülere ulaşıldı. Jandarma bu kayıtları zaman akışını netleştirmek için soruşturma dosyasına ekledi.

VALİ 'HER İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ'

Olay sonrası Özdemir ailesine taziye ziyaretinde bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, cinayetin tüm yönleriyle araştırıldığını vurguladı. Erin, "Ferdi kardeşimiz vücut bütünlüğü bozularak işlenen bir cinayete kurban gitmiştir. Bu dosya aydınlatılıncaya kadar çalışmalar kesintisiz sürecek" dedi. Soruşturma, şüphelilerin geri dönüşünün nedenine ve kayıp başın akıbetine odaklanarak sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta’daki başsız cinayette kritik detay! Şüpheliler olay yerine geri dönmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz