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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:45

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin, 5 gün önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaraladığı Filistinli genç yaşamını yitirdi.

AA
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin 5 gün önce Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında yaralanan Hamed Ebu Celde'nin (24) son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, beş gün önceki olaylarda Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin kurşunuyla yaralanan Ebu Celde'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistin basınında yer alan bilgiye göre Ebu Celde, yaralandıktan sonra tedavi için sevk edildiği Cenin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerinin 6 Ağustos'ta Cenin'e düzenlediği baskın sırasında Filistinliler ile aralarında olaylar çıkmıştı. Söz konusu baskın sırasında bir Filistinli hayatını kaybetmiş, bazıları da yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.

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İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinli genç hayatını kaybetti
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