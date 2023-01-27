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Giriş Tarihi: 27.1.2023 11:47

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Stoltenberg, Herzog ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, NATO ve İsrail'in neredeyse 30 yıldır pek çok farklı alanda yakın iş birliği içinde çalıştığını belirterek, "Bu, İsrail Cumhurbaşkanının Kuzey Atlantik Konseyi'nde NATO müttefiklerine ilk kez hitap ettiği tarihi bir ziyarettir. Bu, derinleşen ortaklığımızın bir işaretidir" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Stoltenberg, NATO müttefikleri ve ortaklarının Ukrayna'ya meşru müdafaa hakkını savunması için sağladığı yardımın altını çizdi. Stoltenberg, "Ukrayna'da sivil altyapıya, evlere ve hastanelere saldırmak için kullanılan dronlar da dahil İran, Rusya'ya destek veriyor. Buna karşılık Rusya da İran'a verdiği desteği artırıyor ve aynı zamanda Çin ve Kuzey Kore gibi diğer otoriter devletlerle iş birliğini hızlandırıyor. Otoriter devletler arasında artan iş birliğini gördükçe, özgürlük ve demokrasiyi savunmak her zamankinden daha önemli" şeklinde konuştu.

Herzog ayrıca Brüksel ziyareti kapsamında, Belçika Kralı Philippe, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola gibi isimlerle de görüştü.

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
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