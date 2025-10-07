İsrail’in alıkoyduğu Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu yurda döndü

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na askeri müdahalede bulunarak 28'i Türk 201 aktivisti zorla gözaltına aldı. İşgalci İsrail'in bu hukuk tanımaz müdahalesi başta Türkiye olmak üzere bütün dünyadan sert bir tepkiyle karşılandı.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail güçleri tarafından alıkonulan aktivitstlerin isimleri paylaşıldı. Buna göre alıkonulanlar arasında Sirius gemisinde bulunan Muğlalı aktivist Ayçin Kantoğlu'nun da olduğu öğrenildi. İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşı aktivistler arasında yer alan Muğlalı Açin Kantoğlu Muğla'ya geldi. Kantoğlu eşi Alp Ejder Kantoğlu birlikte çektikleri fotoğrafı 'çok şükür' notuyla paylaştı.