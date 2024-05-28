İsrail’in Refah’a saldırısına tepkiler devam ediyor

İsrail ordusunun, Filistin'in Refah kentinde kurulan, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kente yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırı, Türkiye'nin birçok yerinde protesto edildi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER BEYAZIT MEYDANINDA PROTESTO ETTİ

İstanbul Beyazıt Meydanı'daki Kültür Park'ta toplanan yüzlerce kişi, "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık", "Susma, alışma, soykırımı unutma", "Beyazıt'tan Gazze'ye direnişe bin selam" ve "Yaşasın küresel intifada" sloganları attı.

Grup, "Filistin özgür olana dek mücadele devam edecek", "Çocuklar ölürken susulmaz", "İntifada ateşi ABD'yi yakacak" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra grup adına konuşma yapan Genç İHH İstanbul Üniversite Başkan Yardımcısı Mücahit Yiğit Çeten, artık kınama vaktinin geçtiğini ve harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Gazze Dayanışma Platformu başta olmak üzere çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyesi yüzlerce kişi, saldırıyı protesto amacıyla akşam saatlerinde Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami önünde bir araya geldi. Grup üyeleri, akşam namazının kılınmasının ardından İsrail İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu binaya doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde İsrail aleyhine yazılı dövizler taşıyan protestocular, "Kahrolsun İsrail", "Özgür Filistin" şeklinde çeşitli sloganlar attı.

Konsolosluk önünde Kuran-ı Kerim okunması sonrası çeşitli STK başkanları konuşma yaptı. Konuşmalar sırasında, tüm uyarılara rağmen bazı göstericiler binaya doğru havai fişek atarken, bazıları da konsolosluğun bulunduğu binaya girmek istedi. Binaya girmek isteyenler ile kendilerini engellemeye çalışan diğer göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Protesto eylemi, Filistin'de yaşayanlar için edilen duaların ardından sona erdi.