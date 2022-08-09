Issey Miyake hayatı, ölüm haberi ardından merak konusu oldu. Miyake Tokyo'da grafik tasarım eğitimi almış ve 60'lı yıllarda Paris'e yerleşerek Guy Laroche ve Hubert de Givenchy gibi moda dünyasının öncü isimleriyle çalışmıştır. Peki Issey Miyake kimdir? Ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake kaç yaşında ve neden öldü?
Ünlü modacının bir süredir karaciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Issey Miyake'nin çalışanı, Agence France-Presse'e (AFP) verdiği demeçte, 84 yaşındaki Issey Miyake'nin 5 Ağustos akşamı vefat ettiğini bildirdi.
Issey Miyake, 1938 yılında Hiroşima'da dünyaya geldi. Miyake, henüz 7 yaşındayken binlerce insanın ölümüne neden olan atom bombasına tanık oldu. Annesini bombanın etkileri nedeniyle kaybetti.