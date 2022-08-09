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Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:28

Issey Miyake kimdir? Ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake kaç yaşında ve neden öldü?

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake hayatını kaybetti. Apple’ın kurucularından Steve Jobs’ın talebi üzerine sık sık giydiği boğazlı kazaklardan tasarladığı bilinir. Peki Issey Miyake kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte Issey Miyake hayatı hakkında merak edilenleri…

Issey Miyake kimdir? Ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake kaç yaşında ve neden öldü?

Issey Miyake hayatı, ölüm haberi ardından merak konusu oldu. Miyake Tokyo'da grafik tasarım eğitimi almış ve 60'lı yıllarda Paris'e yerleşerek Guy Laroche ve Hubert de Givenchy gibi moda dünyasının öncü isimleriyle çalışmıştır. Peki Issey Miyake kimdir? Ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake kaç yaşında ve neden öldü?

ISSEY MİYAKE KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü modacının bir süredir karaciğer kanseriyle mücadele ettiği biliniyordu. Issey Miyake'nin çalışanı, Agence France-Presse'e (AFP) verdiği demeçte, 84 yaşındaki Issey Miyake'nin 5 Ağustos akşamı vefat ettiğini bildirdi.

ISSEY MİYAKE KİMDİR?

Issey Miyake, 1938 yılında Hiroşima'da dünyaya geldi. Miyake, henüz 7 yaşındayken binlerce insanın ölümüne neden olan atom bombasına tanık oldu. Annesini bombanın etkileri nedeniyle kaybetti.

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Issey Miyake kimdir? Ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake kaç yaşında ve neden öldü?
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