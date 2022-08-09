Issey Miyake hayatı, ölüm haberi ardından merak konusu oldu. Miyake Tokyo'da grafik tasarım eğitimi almış ve 60'lı yıllarda Paris'e yerleşerek Guy Laroche ve Hubert de Givenchy gibi moda dünyasının öncü isimleriyle çalışmıştır. Peki Issey Miyake kimdir? Ünlü moda tasarımcısı Issey Miyake kaç yaşında ve neden öldü?