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Giriş Tarihi: 23.6.2022 19:36 Son Güncelleme: 23.6.2022 20:24

İstaç’ta cinayet! Amcasını öldürdü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstaç’ta cinayet! Amcasını öldürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait İSTAÇ’ta ailevi sorunlar nedeniyle boşanma aşamasında olan damat Ersin Sertçelik  hem amcası hem de kayınbabası olan Mahir Sertçelik (62)’i pompalı tüfekle öldürdü.

Korkunç olay Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ'da saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. Ailevi sorunlar nedeniyle eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin Sertçelik ile hem amcası hem de kayınbabası olan Mahir Sertçelik ile tartışma yaşadı.

Damat Ersin Sertçelik Kayınbabası Mahir Sertçelik İSTAÇ'a girdiği sırada kamyonetle çarptı. Yaşanan kavga sırasında Damat Ersin Sertçelik pompalı tüfekle hem amcası hem de kayınbabası Mahir Sertçelik'e 3-4 el ateş etti. Pompalı tüfekle damadı tarafından vurulan Mahir Sertçelik yakındaki Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kayınbabasını vurduktan sonra kaçan ve Kağıthane'de oturduğu tespit edilen Ersin Sertçelik'i yakalamak için çalışma başlattı. Ersin Sertçelik olay sonrası evine gittiği için polis tarafından suç aleti pompalı tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.


(Mahir Sertçelik)

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İstaç’ta cinayet! Amcasını öldürdü
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