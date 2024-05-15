İstanbul Anadolu Adliyesi’nde anlamlı etkinlik

İstanbul Anadolu Adliyesi, engelli personellerine tam desteğini bir kez daha gösterdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin yürütülmesinde görevli engelli yargı personeli için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

ENGELLER SAMİMİ SOHBETLE AŞILDI

İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Murat Uzun Konferans Salonu'ndaki programa Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İcra Daireleri Başkanı Memun Kılıç ve Başsavcı vekili Cengiz Cem Karakaş da katıldı.

Sohbetlerin edildiği etkinlik sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Organizasyonda, engelli personel taleplerini Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'ya anlattı. Günün anısına takdim edilen hediyelerin ardından program sona erdi.