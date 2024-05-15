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Giriş Tarihi: 15.5.2024 13:15

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde anlamlı etkinlik

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na özel kalpleri ısıtan bir etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinlikte adliyede görevli engelli personeller ve Başsavcı Zafer Koç buluştu. Personellerin taleplerinin dinlendiği anlamlı organizasyonda sohbetler edildi, etkinlik sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
İstanbul Anadolu Adliyesi’nde anlamlı etkinlik

İstanbul Anadolu Adliyesi, engelli personellerine tam desteğini bir kez daha gösterdi. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yargı hizmetlerinin yürütülmesinde görevli engelli yargı personeli için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

ENGELLER SAMİMİ SOHBETLE AŞILDI

İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Murat Uzun Konferans Salonu'ndaki programa Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, İcra Daireleri Başkanı Memun Kılıç ve Başsavcı vekili Cengiz Cem Karakaş da katıldı.

Sohbetlerin edildiği etkinlik sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. Organizasyonda, engelli personel taleplerini Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya'ya anlattı. Günün anısına takdim edilen hediyelerin ardından program sona erdi.

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İstanbul Anadolu Adliyesi’nde anlamlı etkinlik
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