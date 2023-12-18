İstanbul Bağcılar’da haraç dehşeti: Biz Güneşli’nin çetesiyiz diye bağırıp...

"BİZ GÜNEŞLİ'NİN ÇETESİZİYİZ"

Olayı gören, Erkan Oruç'un yakın Mustafa Oruç, "Akşam bir baktım gürültü, ses geldi. "Biz Güneşli'nin çetesiyiz, bu mahalleyi haraca bağladık" diye bağırdılar. Manava gelip Cebrail Bozan'a, "Her ay 10 bin lira vereceksiniz" dediler. Ardından manav tezgahını dağıtıp, ateş ettiler. Erkan, ekmek almaya gidiyordu, "Ne oldu" diye bağırdı. Bu sefer adamlardan biri diğerine, "Buna da sık" dedi. Erkan'a 3-4 el ateş ettiler. Bunlar Güneşli'de bayağı çoğaldı. "Bundan sonra herkesi haraca bağlayacağız, kime ne dersek onu yapacak." diye bağırdılar" dedi...