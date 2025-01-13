İstanbul BAM Başkanı’nın acı günü

Kalp rahatsızlığı olduğu ve bir süre hastanede tedavi görüp eve çıktıktan sonra 10 Ocak günü sabaha karşı vefat ettiği öğrenilen Pakize Alim'in naaşı 11 Ocak günü Malatya Merkez Şehir Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Alim ailesi, yakınları ve sevenlerinin katılırken Başkan Hazar Alim Turan whatsapp'tan paylaşım yaptı.

"Kıymetli Dostlarım

İş arkadaşlarım,

Hemşehrilerim,

Annem Pakize Alim'in vefatı nedeniyle

uzaktan yakından bizzat gelen, telefonla

arayan, mesaj yazan ve acımızı paylaşan

herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür

ediyorum, açamadığım, dönemediğim

telefonlar için kusuruma bakmayın.

Anneleriniz hayattaysa baş tacı etmeye

devam edin, daha çok arayın, sorun

Hayatta değilse Rabbim canım Anneme de

onlara da rahmet eylesin"

Bizde Sabah ailesi olarak merhumeye Allah'tan Rahmet, değerli Başkanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.