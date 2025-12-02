Haberler Yaşam Haberleri İstanbul beyaza bürünecek! İşte kar yağışlı bölgeler ve yurt genelinde hava durumu...
Giriş Tarihi: 2.12.2025 18:35

İstanbul beyaza bürünecek! İşte kar yağışlı bölgeler ve yurt genelinde hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merakla beklenen hava durumu tahminlerini yayınladı. Rapora göre, ülke geneli yer yer griye bürünürken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci kentte kar yağışının o aylar arasında gerçekleşebileceğini belirtti. Peki İstanbul ve Ankara’da ise hava durumu nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? İşte yurt genelinde hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu yayınladı. Ülkenin genelinde bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilirken, Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte kar yağışı için en muhtemel dönemin, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörüldüğünü belirtti. İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı. Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı. Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3–5 Aralık 2025 tarihleri arasındaki hava tahminlerini paylaştı. Buna göre yurt genelinde sisli ve soğuk hava etkisini sürdürürken, hafta ortasından itibaren batı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak.

3 ARALIK ÇARŞAMBA

Haftanın üçüncü gününde Türkiye genelinde sis ve puslu hava dikkat çekiyor. İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun sis görülürken sıcaklıklar 0 ile 12 derece arasında değişiyor. Doğu Anadolu'da gece sıcaklıkları -9 dereceye kadar düşüyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında parçalı güneşli bir hava hakim; sıcaklıklar 15–22 derece. Yağış beklenmiyor.

4 ARALIK PERŞEMBE

Perşembe günü ülkenin büyük bölümünde yine puslu ve parçalı bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz'in batısında bulutlanma artarken gün içinde yer yer hafif yağmur görülebilir. İç ve doğu bölgelerde sis etkisini sürdürüyor. Orta ve doğu kesimlerde güneşli hava dikkat çekerken sıcaklıklar hafif artış gösteriyor.

5 ARALIK CUMA

Haftanın son iş gününde hava koşulları belirgin şekilde değişiyor. Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve Marmara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle kıyı Ege'de yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim; sis sabah saatlerinde etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hava güneşli ve soğuk.

6 ARALIK 2025 CUMARTESİ

Memleketin batı ve kuzeybatı bölgelerinin (Marmara, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz) parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisine gireceği, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kısımları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağışlar beklenmektedir. Özellikle güney Ege, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu'nun batı bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

7 ARALIK 2025 PAZAR

Yağışlı hava çoğu bölgede etkisini sürdürürken. Yurdun batısı, görece açık kalacaktır. İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde yağışlar devam ederken, gök gürültülü sağanaklar güneyde etkili olmayı sürdürecektir. Pazar günü beklenen önemli bir değişim, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en doğu ve yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sağanak hakim olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

