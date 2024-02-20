İstanbul Beylikdüzü’nde kanlı gece: 2 kişi arabada öldürüldü

Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Eren Özyurt'un cenazesi Memleketi Trabzon'a götürüldü. Özyurt'un bugün Araklı'nın Yeşilce Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili konuşan çevre sakini Durmuş Köseoğlu, "Sabah polis geldi, evvelki gece bir olay olmuş. Hiçbir şey duymadığımı ve görmediğimi söyledim. Kamera olup olmadığını sordular, içerde olmadığını sadece belediyenin var dedim. Girdiler baktılar ama bir bilgim yok" dedi.