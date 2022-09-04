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Giriş Tarihi: 4.9.2022

İstanbul Boğazı bir tehlike daha atlattı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Boğazı bir tehlike daha atlattı
Lady Zehma isimli yük gemisinin geçtiğimiz perşembe akşamı dümeninin kilitlenmesi üzerine sürüklenerek Bebek sahiline 40 metre kala karaya oturmasının ardından İstanbul Boğazı bir tehlike daha atlattı. İstanbul'dan Ukrayna'ya giden "Briza" adlı yük gemisi, dün saat 03.40 sıralarında Kandilli'deh geçerken makine arızası yaşadı. Demir atan gemi sürüklenmekten kurtulduğu için bir faciadan dönüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 gemileri yardıma gönderildi. Boğaz trafiği ise geçici olarak askıya alındı. Makine arızası, yapılan çalışmalarla giderilen 107 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün botları eşliğinde Boğaz geçişini emniyetli bir şekilde tamamladı.

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İstanbul Boğazı bir tehlike daha atlattı
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