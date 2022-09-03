Haberler Yaşam Haberleri İstanbul boğazı bir tehlike daha atlattı! Kandilli açıklarında makine arızası yapan gemi demir atarak durabildi
Giriş Tarihi: 3.9.2022 11:43 Son Güncelleme: 3.9.2022 11:55

İstanbul boğazı bir tehlike daha atlattı! Kandilli açıklarında makine arızası yapan gemi demir atarak durabildi

İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle demir atan BRIZA isimli 107 Metre boyundaki kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma botlar eşliğinde boğazdan geçirildi. Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine askıya alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul boğazı bir tehlike daha atlattı! Kandilli açıklarında makine arızası yapan gemi demir atarak durabildi

İstanbul boğazı Kandilli açıklarında saat 03.40 sıralarında meydana gelen olayda İstanbul-Ukrayna seferini yapan 107 Metre boyundaki BRIZA İsimli kargo gemisi Kandilli açıklarında makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürüne bağlı Kurtarma-5 ve Kurtarma-6 İsimli botlar olay yerine yönlendirildi. Boğaz trafiği geçici süreyle askıya alındı. Geminin makine arızası giderildikten sonra seyrine devam etti. İstanbul boğazı tekrar gemi trafiğinde açıldı.

İstanbul boğazında önceki gün gece saatlerinde yine Lady Zehma isimli kargo gemisi Bebek sahilinde karaya oturmuş, ekiplerin 4 saatlik çalışmasının ardından kurtarılmıştı.

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İstanbul boğazı bir tehlike daha atlattı! Kandilli açıklarında makine arızası yapan gemi demir atarak durabildi
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