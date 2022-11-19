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Giriş Tarihi: 19.11.2022 12:02

İstanbul Boğazında gemi arızası

İstanbul Boğazına girişte Kandilli açıklarında konteyner gemisi makine arızası yapınca İstanbul Boğazında gemi trafiği askıya alındı. Kıyı Emniyeti kurtarma ekipleri tarafından geminin Ahırkapı açıklarına alınmasının ardından askıya alınan İstanbul Boğazı trafiği tekrar açıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Boğazında gemi arızası

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörümüz ve KEGM-5 botumuz ivedilikle olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

GEMİ AHIRKAPI'YA DEMİRLEDİ, İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞE AÇILDI

Ambarlı'dan Novorossiysk'ye seyir halindeyken, Kandilli önlerinde makine arızası yaşayan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KURTARMA-5 ve KURTARMA-7 isimli Römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu refakatinde Ahırkapı'ya çekildi. Geminin Ahırkapı'ya çekilmesinin ardından boğaz, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

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İstanbul Boğazında gemi arızası
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