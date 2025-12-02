İstanbul Boğazında gemi trafiğine sis engeli

İstanbul'da havaların soğuması ile birlikte sis etkili olmaya başladı. Bir gün önce gün boyu devam eden yağışlardan sonra sis etkisini arttırdı. Gece boyunca etkili olan yoğun sis İstanbul boğazında da etkili oldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici süreyle askıya alındı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

Gün içerisinde sisin etkisini yitirmesinden sonra gemi trafiği tekrar başlatıldı.