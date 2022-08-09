İstanbul boğazındaki tahıl gemi trafiği yoğunlaştı

Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü gemilerden biri olan Marshall Adaları bayraklı 'Glory' İstanbul'a ulaşarak Sarıyer açıklarında demirlerken Ahırkapı açıklarında demirleyen gemilerin denetimi gerçekleştirildi. İstanbul boğazında demirleyen gemilerin Müşterek Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından denetime tabi tutulduktan sonra yoluna devam edecekleri kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını, gece İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen 4 geminin denetiminin de ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurmuştu. Ukrayna'dan hareket eden tahıl yüklü gemilerden olan Marshall Adaları bayraklı 'Glory' İstanbul'a ulaşarak Sarıyer açıklarında demirleyip Müşterek Koordinasyon Merkezi ekiplerinin denetimini bekledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de tahıl sevkiyatı kapsamında Güney Kore'ye 64 bin 720 ton mısır taşıyan Liberya bayraklı "Ocean Lıon" isimli gemi ve İstanbul'a 5 bin 300 ton dökme ayçiçeği küspesi taşıyan Türk bayraklı "Rahmi Yağcı" isimli gemi bu sabah Çornomorsk'tan hareket ederek Ahırkapı açıklarına demirlediği açıklandı.

Gece saatlerinde İstanbul Ahırkapı açıklarına demirleyen gemilerin denetimi ise gün içinde gerçekleştirildi. Gemilerin denetimlerinin yapılmasından sonra yollarına devam etmesi ve tahıl sevkiyatını sürdürmeleri bekleniyor.