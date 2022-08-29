İstanbul elektrik kesintisi birçok ilçede gerçekleşecek! 29 Ağustos İstanbul elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama

BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜRGEN, KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 29/08/2022 00:00:00 - 29/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.