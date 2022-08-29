İstanbul elektrik kesintisi birçok ilçede gerçekleşecek! 29 Ağustos İstanbul elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi yine birçok ilçe ve mahallede baş gösterdi. Birçok vatandaş İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi hakkında araştırmalar yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama ekranı ile İstanbul elektrikler ne zaman gelecek sorusunun cevabını arıyor. İşte 29 Ağustos 2022 elektrik kesintisi ilstesi
BEDAŞ TELEFON NUMARASI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ TELEFON NUMARASI
AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.
BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜRGEN, KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 29/08/2022 00:00:00 - 29/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah AKALAR, ASİL, BARIŞ, CUMHURİYET, EŞREF, FERAH, GÜLDEMET, GÜNEŞ, HASTANE, HÜDAVERDİ, KALENDER, KALKANDELEN, KARASU, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI, NECİPBEY, SERHAT, YAVER, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 29/08/2022 09:00:00 - 29/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.