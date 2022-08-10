İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler listesi 10 Ağustos AYEDAŞ - BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi yaşanıyor. Birçok ilde özellikle şiddetli yağmur, arıza ya da bakım sebebiyle kesintiler yaşanmakta. Bu sebeple vatandaşlar İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler listesi sürekli olarak sorgulanmakta. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgula ile İstanbul elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı bulunabiliyor. İşte 10 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!
BEDAŞ TELEFON NUMARASI
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ TELEFON NUMARASI
AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.
BUGÜN İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK İLÇELER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, SÜMBÜL 1 sk bölgelerinde 10/08/2022 10:30:00 - 10/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 203., 204., 210., 216., 217., 218., 219., 260., 266., 267., 269., 273., 278., AKSARAY, ANAFARTALAR, HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk / KAZIM KARABEKİR mah 1045., 1046., 1047., AŞIK VEYSEL, HACI BAYRAM VELİ, ÇİNÇİN DERE sk / TUNA mah 739., HAKKI BAŞAR, ÇİNÇİN DERE sk bölgelerinde 10/08/2022 04:00:00 - 10/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ARİFE, CABİR, FURKAN, GAZİ, GÜL, GÜLHAN, GİRNE, HENDEK, SEVGİ, SEZER, YAĞMUR sk bölgelerinde 10/08/2022 01:00:00 - 10/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KADIKÖY CAFERAĞA, ACAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İSTANBUL MALTEPE BAŞIBÜYÜK, ASLANOĞLU Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
İSTANBUL ÜMRANİYE ATAKENT, TÜRKLER Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
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BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ