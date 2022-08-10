İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler listesi 10 Ağustos AYEDAŞ - BEDAŞ arıza sorgulama ekranı

İstanbul elektrik kesintisi yaşanıyor. Birçok ilde özellikle şiddetli yağmur, arıza ya da bakım sebebiyle kesintiler yaşanmakta. Bu sebeple vatandaşlar İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler listesi sürekli olarak sorgulanmakta. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgula ile İstanbul elektrik ne zaman gelecek sorusunun cevabı bulunabiliyor. İşte 10 Ağustos AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!