İstanbul Emniyetinden ’Huzur İstanbul’ denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. Denetime; Asayiş Şube, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler sırasında durdurulan araçlar didik didik arandı. Araçta bulunanların kimlikleri kontrol edilirken Genel Bilgi Toplama (GBT) de yapıldı. Fatih'te yapılan denetim sırasında üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi gözaltına aılındı. Kurallara uymayan sürücülere ise 4 bin 550 lira ceza kesildi.



