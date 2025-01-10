Haberler Yaşam Haberleri İstanbul emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 10.1.2025 08:52 Son Güncelleme: 10.1.2025 09:07

İstanbul emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul polisi, uyuşturucu imalathanelerine yönelik düzenlediği başarılı bir operasyonla zehir tacirlerine darbe indirdi. İstanbul Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda tam 1 milyon 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde üretiminde görev alan 3 şüpheli de suçüstü yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İstanbul emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ve 1 hassas terazi de ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "HER KÖŞE BAŞINDA BİZ VARIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceğini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

İstanbul polisi, gençlerin hayatını karartan uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadeleye bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen bu operasyon, zehir tacirlerine bir kez daha "Asla kaçış yok" mesajı verdi.

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İstanbul emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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