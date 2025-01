İstanbul emniyetten zehir tacirlerine ağır darbe: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ve 1 hassas terazi de ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: "HER KÖŞE BAŞINDA BİZ VARIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda ülkenin geleceğini koruma mücadelesi olduğunu vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

İstanbul polisi, gençlerin hayatını karartan uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadeleye bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen bu operasyon, zehir tacirlerine bir kez daha "Asla kaçış yok" mesajı verdi.