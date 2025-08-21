İstanbul Havalimanı’nda bulunmuştu: Yavru goril Zeytin’in gideceği ülke belli oldu!

'BAKICILARIMIZ SAATLERCE YANINDA DURDU'

Çokçetin Zeytin'in bulunduğu andaki durumundan da bahsederek, "İlk geldiğinde özgüveni çok düşük seviyedeydi, korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce, gece gündüz yanında durarak, gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar, çok emek verdiler. Duygusal olarak da çok yakınlaşma oldu. Bakıcıların dışında Türkiye'de bütün kamuoyunun da ilgisini çekti. Biliyorsunuz, bir anket düzenlendi, isim yarışması gibi. Bakanlığımızın düzenlediği bu ankete vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi ve ismi en son Zeytin olarak belirlendi. Zeytin oyun oynamaktan hoşlanıyor. Görüntülerde de belki görülecektir; salıncakta sallanmak, bir şeylere tırmanmak, bakıcılarıyla güreşmek gibi şeyleri çok seviyor. Kamuoyuna mal olduğu için artık biz kurum olarak hem yazışmalarımızda hem de bundan sonraki süreçte Zeytin'in hangi koşullarda bakıldığının ülkemiz tarafından takipçisi olunacağını Nijerya'ya bildirdik. Bunu da ilerleyen süreçte takip edeceğiz, yer yer kamuoyuyla da bu durumu paylaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu süreçte Gümrük Muhafaza memurlarımızdan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımız da süreci çok yakından takip etti başından beri bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz " diye konuştu...