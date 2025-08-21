Video Yaşam İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video

İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video

21.08.2025 | 08:59

İstanbul Havalimanı’nda 2024 yılının son günlerinde kontroller sırasında bir kargo içerisinde bulunan yavru goril Zeytin, yaklaşık 8 ay süren bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından Nijerya yolcusu. Zeytin'in durumu yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk.Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin'i uğurlamayı planlıyoruz. " dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı'nda 22 Aralık 2024'te, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kargo içinde yavru bir goril buldu.Yasadışı yollarla yurtdışına götürülmek istenen yavru goril Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından koruma altına alındı. Yavru gorile internette düzenlenen anketle 'Zeytin' ismi verildi. Zeytin'in İstanbul Havalimanı'nda bulunmasının ardından hem son çıkış noktası olan Nijerya hükümeti hem de Türkiye ve Nijerya'nın taraf olduğu 'Nesli Tehlike Altındaki Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti Sözleşmesi' uyarınca (CITES) yetkililer de sürece dahil oldu. İki ülke arasındaki yazışmaların ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından, Zeytin'in Nijerya yolculuğunun kısa bir süre sonra başlaması bekleniyor.

'ZEYTİN İLK BULUNDUĞUNDA BİTKİN VE KORKU DOLUYDU'

Zeytin'in bulunduğu andan itibaren süreci anlatan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, "Bildiğiniz gibi, 2024 yılının son günlerinde İstanbul Havalimanı'nda nakil deposunda bir paket içerisinde Zeytin ilk kez karşımıza çıktı. Uluslararası ticareti yasak olduğu halde bu şekilde bir ticarete konu edildiği tespit edilince ekiplerimizce el konuldu. Zeytin ilk bulunduğunda bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu etrafına ama sonrasında biz onu ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde, steril özel bir ortamda bakıma aldık. Önce stresini, korkusunu atması için ve yeterince beslenmesi için bakıcılarımız özel hassasiyetle yaklaştı olaya. Zaman içerisinde Zeytin kendini bulmaya başladı. Görüntülerde de görüleceği üzere özgüveni yerine geldi, göğsüne vurmaya başladı. Salıncakta sallanıyor, bakıcılarıyla güreşmeye başladı. Şu an keyfi gayet yerinde, hayata daha umut dolu, daha mutlu gözlerle bakıyor. İlk geldiğinde 62 santimetre boyundaydı, şu anda 80 santimetreye çıktı. Kilosu da yaklaşık 9 kilogramdı, şu anda 16 kiloya yaklaştı. Sağlığı gayet yerinde" ifadelerini kullandı.

'HAZIRLIKLAR SONA YAKLAŞMIŞ DURUMDA'

İade sürecinin nasıl gerçekleşeceğini anlatan Çokçetin, "İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Zeytin'in bu uluslararası sözleşmeler kapsamında, ihraç edilen ülkeye iadesi talep edilirse iade edilmesi gerekiyor. Biz orada uygun ortam var mı, sağlık koşulları ve iklim koşulları uygun mu, başka gorillerin oloup olmadığı. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytin'in sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytin'i uğurlamayı planlıyoruz. Bunun için gerekli taşıma koşullarını Türk Hava Yolları (THY) ile birlikte yönetiyoruz, hazırlıklar da sona yaklaşmış durumda. İnşallah yakın zamanda Zeytin'i Nijerya'ya uğurlayacağız" dedi.

'BAKICILARIMIZ SAATLERCE YANINDA DURDU'

Çokçetin Zeytin'in bulunduğu andaki durumundan da bahsederek, "İlk geldiğinde özgüveni çok düşük seviyedeydi, korkuyordu. Hatta yemek yemekte bile zorlanıyordu. Bakıcılarımız onunla saatlerce, gece gündüz yanında durarak, gerekirse kendileri de yemek yiyerek ona yedirmek için uğraştılar, çok emek verdiler. Duygusal olarak da çok yakınlaşma oldu. Bakıcıların dışında Türkiye'de bütün kamuoyunun da ilgisini çekti. Biliyorsunuz, bir anket düzenlendi, isim yarışması gibi. Bakanlığımızın düzenlediği bu ankete vatandaşlarımız yoğun katılım gösterdi ve ismi en son Zeytin olarak belirlendi. Zeytin oyun oynamaktan hoşlanıyor. Görüntülerde de belki görülecektir; salıncakta sallanmak, bir şeylere tırmanmak, bakıcılarıyla güreşmek gibi şeyleri çok seviyor. Kamuoyuna mal olduğu için artık biz kurum olarak hem yazışmalarımızda hem de bundan sonraki süreçte Zeytin'in hangi koşullarda bakıldığının ülkemiz tarafından takipçisi olunacağını Nijerya'ya bildirdik. Bunu da ilerleyen süreçte takip edeceğiz, yer yer kamuoyuyla da bu durumu paylaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Bu süreçte Gümrük Muhafaza memurlarımızdan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerimize, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bakanımız da süreci çok yakından takip etti başından beri bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz " diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Havalimanı’nda bulunan yavru goril ’Zeytin’ Nijerya yolcusu | Video 07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 02:38
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 00:47
Telefon dolandırıcısı altın ve parayı almaya geldiği binada yakalandı | Video 20.08.2025 | 14:28
Yalova’da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 00:49
Yalova'da dehşet anları kamerada: Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı! | Video 20.08.2025 | 14:03
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
Sındırgı’da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video 00:11
Sındırgı'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet böyle çarpıştı: 1 ölü | Video 20.08.2025 | 13:43
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 02:32
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 20.08.2025 | 11:15
Gaziantep’te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 03:24
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 20.08.2025 | 11:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 02:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2025 | 10:51
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 03:40
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 20.08.2025 | 10:37
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 00:11
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 20.08.2025 | 10:27
Sahte ilanlar ile 100’den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 00:59
Sahte ilanlar ile 100'den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 20.08.2025 | 10:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY