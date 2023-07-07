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Giriş Tarihi: 7.7.2023 18:09 Son Güncelleme: 7.7.2023 18:10

İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza: 3 yaralı

İstanbul Havalimanı çıkışında yolcu alıp şehir merkezine doğru seyir halinde olan taksi ile terminale dönüş yoluna girmek isteyen cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Havalimanı’nda korkutan kaza: 3 yaralı

Havalimanı çıkışında meydana gelen kaza saat 11.00 sıralarında İstanbul Havalimanında terminalden 3 yolcusunu alarak şehir merkezine doğru giden Mert Akkuş yönetimindeki 34 TBS 51 plakalı taksi ile terminale dönüş yoluna girmek isteyen 34 AY 4808 plakalı cip çarpıştı.

Kazada taksideki iki yolcu ile cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır hasar gören her iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul Havalimanı'nda korkutan kaza: 3 yaralı
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