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Giriş Tarihi: 24.1.2022 10:37 Son Güncelleme: 24.1.2022 10:41

İstanbul karla beyaza büründü, yollar buz pistine döndü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul karla beyaza büründü, yollar buz pistine döndü

İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı yollar adeta buz pistine döndü. Bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken bazıları ise duramayarak önündeki araçlara çarptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı dün akşam saatlerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'un farklı ilçelerinde buz tutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul genelinde kar yağışı gece geç saatlerinden itibaren etkisini göstererek İstanbul'u beyaze bürüdü. Anadolu Yakası'nı etkisi altına alan kar yağışı, trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yapmaktan son anda kurtulurken, bazı sürücüler ise kayarak diğer araçlara çarptı.

Pendik Köprüsü mevkiinde dörtlülerini yakarak duran bir otomobil sürücüsü arkadan gelen araçların kaza yapmasına sebep oldu. Pendik'te kayan bir otomobil, yolda kalan ve başında 4 kişinin beklediği bir otomobile çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan otomobil 1 kişiye çarptı.



Ataşehir Örnek Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir Özel Halk Otobüsü metrelerce sürüklendi. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde kar yağışını fırsat bilen bir vatandaş kayak takımlarını giyinerek sokak arasında kaydı. Yakacık, Çavuşbaşı, Kurtköy ve Çekmeköy'de yolların beyaza bürünmesiyle araçlarıyla drift yapan sürücüler tehlikeli anlara sahne oldu.

Öte yandan Şişli, Ataşehir ve Kağıthane'de kar yağışı nedeniyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araçlar, kaza yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışının Cuma gününe kadar devam edeceği belirtilirken İstanbul Valiliği motorlu kuryelerin ve kış lastiği olmayan otomobil sürücülerinin trafiğe çıkmasını yasakladı.
Güncel:24.01.2022

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İstanbul karla beyaza büründü, yollar buz pistine döndü
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