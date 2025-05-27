İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Başsavcı Vekili Can Tuncay koordinesinde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Örgütün Maltepe, Kartal, Tuzla ve Pendik'te yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş şahısların çocuklarını, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği tespit edildi. İhraç olmuş şahıslara örgüt güdümünde bulunan işyerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bahse konu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği kaydedildi.

ÖRGÜTSEL FAALİYETLER

Örgüt üyelerinin, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmamaları amacıyla örgütün 'Gaybubet Evlerine' yönlendirildiği tespitleriyle örgütün yeniden yapılanma arayışı içerisinde olduğunu belirtildi.

Haklarında; operasyonel hat kullandığı tespit edilen, örgütün gizli haberleşme modeli ankesörlü telefonlardan aranan, örgütün Bylock isimli kripto haberleşme programını kullanan, KHK ile kapatılan örgüt güdümündeki şirketlerde SGK kaydı, derneklerde üyelik kaydı bulunan, iltisaklı oldukları gerekçesiyle devlet kurumlarından ihraç edilen, Bankasya isimli bankada örgüt liderinin talimatı ile hesap artışı bulunan 58 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

54 GÖZALTI

İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 54 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.