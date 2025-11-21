İstanbul merkezli “Altın” soruşturmasında yeni gelişme: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Altın alım-satımı görünümlü para transferleri, sahte fatura düzenlenmesi ve yasa dışı değerli maden ticareti iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, geçmiş yıllarda özellikle kapalıçarşı hattı üzerinden yürütülen kayıt dışı altın ticareti ve buna bağlı milyonlarca liralık para hareketlerine dayandığı öğrenildi. Şüphelilerin, altın ticaretini paravan olarak kullanarak çeşitli şirketler üzerinden yüksek meblağlı transferler yaptığı, MASAK raporlarında da şüpheli işlemler bulunduğu belirtildi.