Haberler Yaşam Haberleri İstanbul merkezli “Altın” soruşturmasında yeni gelişme: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:30

İstanbul merkezli “Altın” soruşturmasında yeni gelişme: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen altın ticareti üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlük ve kara para aklama soruşturması kapsamında 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce teknik ve fiziki takiple tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İstanbul merkezli Altın soruşturmasında yeni gelişme: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Altın alım-satımı görünümlü para transferleri, sahte fatura düzenlenmesi ve yasa dışı değerli maden ticareti iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın, geçmiş yıllarda özellikle kapalıçarşı hattı üzerinden yürütülen kayıt dışı altın ticareti ve buna bağlı milyonlarca liralık para hareketlerine dayandığı öğrenildi. Şüphelilerin, altın ticaretini paravan olarak kullanarak çeşitli şirketler üzerinden yüksek meblağlı transferler yaptığı, MASAK raporlarında da şüpheli işlemler bulunduğu belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul merkezli “Altın” soruşturmasında yeni gelişme: 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz