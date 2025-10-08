Haberler Yaşam Haberleri İstanbul metrosunda ek valize ücret
Giriş Tarihi: 8.10.2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edecek vatandaşlardan ilave ücret alacak. Metro İstanbul, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı yeni kurallar açıkladı. 30 kilogramdan ağır veya 120x60x50 santim ebatından büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmadığı belirtilen paylaşımda, "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/ orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

