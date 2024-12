İstanbul Mushafı Külliye’de sergileniyor

Asrısaadet'ten bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyası merkeze alınarak vücut bulan, hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibince 9 yılda hazırlanan "İstanbul Mushafı", Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor. Tıpkı basımı gibi her bir detayı ilmek ilmek işlenerek, mürekkebinden kâğıdına, hattından tezhibine 10 ciltten oluşan İstanbul Mushafı, İslam medeniyetinin estetik birikimini tek bir eserde bir araya getirme özelliği taşıyor. Hattat Hüseyin Kutlu, yaptığı açıklamada, "İstanbul Mushafı"nın 15 asır boyunca İslam coğrafyasında benzeri olmayan bir çalışma olduğunu belirtti. Kutlu, "İstanbul Mushafı"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif ve himayesiyle hazırlandığını dile getirirken, eserin 9 yılda tamamlandığını bildirdi. Kutlu, şöyle konuştu: "İstanbul Mushafı'nın özelliği şu:Hazreti Peygamber döneminden günümüze kadar İslam tarihinde ve coğrafyasında yazılmış ne kadar sanatlı mushaf varsa, onlarda olan her şey, 10 cilt halinde özetlendi. Mushafın tıpkı basımlarını da mushaf için ürettiğimiz kâğıtlara yaptık. 10 ciltlik İstanbul Mushafı'nı aharlı el yapımı kâğıtlara tıpkı basım yaptık. Bu baskı tekniği de henüz bilinmiyor. Her bir cildin dış kapak, iç kapak, zahriye ve serlevhası dönem özelliği taşıyan farklı şekillerde tasarlanmıştır." Mushafta 11 farklı hat çeşidi kullanıldığını, her biri farklı olmak üzere 62 sayfa tasarımı yapıldığını dile getiren Kutlu, "Mushaf, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teslim edildi" dedi."İstanbul Mushafı" çalışmasına neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bilgi veren Kutlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim maalesef inkâr ettiğimiz ve yok saydığımız bir medeniyetimiz var. 300 yıla yakın Batı medeniyetine kendimizi yönlendirmiş olduk. Ziya Gökalp, 'İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim' dedi. Hepimiz bunu benimsedik. Şehirlerimizi öyle kurduk, mimarimizi, musikimizi ona göre yaptık. Bizim medeniyetimiz yok muydu? Yani İslam medeniyeti diye bir şey yok muydu? Ya bunu geçersiz veya ihtiyaca cevap vermiyor diye terk ettik veya zaten böyle bir şey yoktu diye inkârdan geldik. Ben 55 senedir bunun böyle olmadığını iddia ediyorum. Bizim kadim medeniyetimiz var."