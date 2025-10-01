‘İstanbul Okuyor’ projesi ailelerin desteğiyle büyüyor

İstanbul Valisi Davut Gül, "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesini "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor, Ailemle Okuyoruz" sloganıyla genişletti. Davut Gül, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı'mıza ve emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyoruz. Toplamda 6.5 milyon, okullarımızda kitap var. 6.5 milyon kitap sayısını, 13 milyona çıkartma hedefimiz vardı. İlave 6.5 milyon kitabın 4 milyon 800 binini temin ettik. Kalanını da bu sene temin edeceğiz" dedi. Gül, yeni proje kapsamında Eyüpsultan Rami Kütüphanesi'nde kitap okudu.