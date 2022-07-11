İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler listesi: 11 Temmuz İSKİ su kesintisi sorgula | İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ ile vatandaşlar İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeleri merak ediyor. Dün yaşanan sel ve bayramda yoğunluk sebebiyle arızalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda planlı şekilde kesintiler de görülebiliyor. Bu sebeple 11 Temmuz İSKİ su kesintisi sorgula linki ile vatandaşlar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!
İSKİ TELEFON NUMARASI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) için tüm telefonlardan 185'i tuşlayarak İSKİ Alo 185 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER LİSTESİ
Herhangi bir su kesintisi şu anlık görünmüyor. Su kesintisi yaşandığında burası güncellenecek.