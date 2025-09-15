Haberler Yaşam Haberleri İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, İETT, metro, metrobüs, minibüs ücretleri ne kadar, öğrenci ve tam kaç TL?
İstanbul'da toplu ulaşımda zam uygulaması yürürlüğe girdi. UKOME'nin aldığı karar sonrası otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımı ücretleri yüzde 30 arttı. İstanbulkart kullanıcıları özellikle öğrenci ve tam abonman akbil ücretlerini merak ediyor. Peki, Eylül 2025 itibarıyla İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve minibüs ücretleri kaç TL oldu? İşte güncel İstanbul toplu taşıma tarifeleri ve İstanbulkart basım ücretleri…

İstanbul'da toplu ulaşımda zam dönemi resmen başladı. UKOME toplantısında alınan karar ile otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımı ücretlerinde yüzde 30 artış yapıldı. Öğrenci ve tam aylık akbil sahipleri, yeni ücretlerin kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki; İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, zam sonrası İstanbulkart basım ücretleri.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantısının üçüncü oturumunda toplu taşıma ücretlerini ele aldı. Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını öngören teklif, yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

İstanbul'da yeni toplu ulaşım ücret tarifesi, 15 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

TAM İSTANBULKART BASIM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yüzde 30'luk zamla elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya,

"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı.

VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 34,20 liradan 44,33 liraya,

Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 38,11 liradan 49,40 liraya,

Bostancı-Adalar seferi ücreti 100,45 liradan 130,22 liraya çıktı.

Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi istendi.

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin 16 liradan 21 liraya çıkarılması da talep edildi.

