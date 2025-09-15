İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ZAMMI 2025: İstanbul’da otobüs, İETT, metro, metrobüs, minibüs ücretleri ne kadar, öğrenci ve tam kaç TL?

İstanbul'da toplu ulaşımda zam dönemi resmen başladı. UKOME toplantısında alınan karar ile otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve deniz ulaşımı ücretlerinde yüzde 30 artış yapıldı. Öğrenci ve tam aylık akbil sahipleri, yeni ücretlerin kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki; İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte, zam sonrası İstanbulkart basım ücretleri.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, eylül ayı toplantısının üçüncü oturumunda toplu taşıma ücretlerini ele aldı. Otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasını öngören teklif, yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi.
Yüzde 30'luk zamla elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya,
"Mavi Kart" aylık abonman ücreti 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı.
Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin ücreti 34,20 liradan 44,33 liraya,
Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin ücreti 38,11 liradan 49,40 liraya,
Bostancı-Adalar seferi ücreti 100,45 liradan 130,22 liraya çıktı.
Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatte 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi istendi.
Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin 16 liradan 21 liraya çıkarılması da talep edildi.