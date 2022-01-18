İstanbul ulaşımında engeller artıyor

İstanbul’da toplu ulaşımda engellilerin çilesi büyüyor. Üstgeçitleri ve otobüslerin engelli rampalarını devre dışı bırakan İBB yönetimi bu kez de metro, tramvay ve metrobüslerin engelli asansörlerini kullanıma kapattı
İstanbul'da toplu ulaşımda engellilerin önünü çıkarılan engeller gittikçe artıyor. Metrolarda çalışmayan yürüyen merdivenler, otobüslerde devre dışı bırakılan sesli ve görsel anons sisteminden sonra metrobüs ve tramvaylara ulaşımı sağlayan engelli asansörlerinin kapatılması yaşanan çilenin katlanmasına neden oldu. Mecidiyeköy metrobüs durağında bulunan engelli asansörünün yaklaşık 2 aydır kapalı olduğu ortaya çıktı. Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda bulunan Vatan Durağı'nda da aynı sorunun yaşandığı görüldü. Ayrıca M4 Kadıköy - Tavşantepe Metrosu'nun Ünalan istasyonunda da yürüyen yolun 1 aydır arızalı olduğu öğrenildi. T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında bulunan Vatan İstasyonu'nda asansörlerin çalışmadığını belirten Hilal Demir isimli engelli bir vatandaş, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, İBB yönetiminin engellilere yönelik tutumuna isyan etti.
'BEN ARTIK ÇOK YORULDUM'
Durakta yer alan iki asansörün de arızalı olduğunu belirten Demir, "Arızalanan ilk asansörü 24 Kasım'da sosyal medya üzerinden İBB'ye bildirdim. Ardından Topkapı yönündeki asansor bozuldu. Bunu da 7 Aralık'ta bildirdim. 7 Ocak'ta da ikisinin fotoğrafını çekip tekrar İBB'ye bildirdim ama hâlâ çözüme kavuşmuş hiçbir şey yok. Ben İstanbul'da 2012 yılından beri tekerlekli sandalye kullanıyorum. Asla bu kadar uzun süre bir asansörün bozuk kaldığına şahit olmadım. Ben artık çok yoruldum" diyerek tepkisini dile getirdi.
'BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM'
Mecidiyeköy metrobüs durağı üstgeçidinde karşılaştığımız 76 yaşındaki Hüseyin Yeren, çalışmayan asansörler nedeniyle merdivenlerden çıktı. Nefes nefese kalan yaşlı adam, "İBB yönetimine sesleniyorum, lütfen burada kapalı tuttuğunuz asansörü tamir edin ve kullanıma tekrar açın. Sürekli burayı kullanan biriyim. Bu zamana kadar böyle bir şey görmedim, yaşamadım da" şeklinde konuştu.