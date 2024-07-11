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Giriş Tarihi: 11.7.2024 12:13 Son Güncelleme: 11.7.2024 12:15

İstanbul Valiliğinden gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğün verilerine göre İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul Valiliğinden gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından vatandaşlara sabah saat 09.00 ile 15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Valilik yaşanacak gök agürültülü kuvvetli sağanak yağışla yaşanacak Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunularak İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İstanbul Valiliğinden gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı
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