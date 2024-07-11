İstanbul Valiliğinden gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından vatandaşlara sabah saat 09.00 ile 15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Valilik yaşanacak gök agürültülü kuvvetli sağanak yağışla yaşanacak Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunularak İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.