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Giriş Tarihi: 9.3.2022 12:06

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verileri sosyal medya hesabında paylaşarak vatandaşları uyardı. Kar yağışının Perşembe sabahından itibaren etkili olacağını belirten Ali Yerlikaya, tedbirin elden bırakılmaması ve dikkatli olunmasını istedi.

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısından sonra geçtiğimiz aylarda yaşanan kar felaketi ile aynı olumsuzlukların yaşanmaması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı sosyal medya hesabında paylaşımında bulundu.

Vali Yerlikaya Sosyal Medya hesabından yaptığı uyarıda, "10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" uyarısında bulundu. İstanbul valisi Ali Yerlikaya Perşembe sabah saat 05.00'dan itibaren etkili olması beklenilen yoğun kar nedeniyle zaman zaman açıklamaların yapılacağını açıkladı..

Son 37 yılın karının beklendiği İstanbul'da karla ilgili tedbirler arttırıldı. İlçe Belediyeler ara sokakların açık kalması için tedbirlerini aldılar.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen kar yağışına karşı İstanbulluları uyardı
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