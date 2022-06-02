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Giriş Tarihi: 2.6.2022 17:02 Son Güncelleme: 2.6.2022 17:02

İstanbul Yürüyüş Yerleri - İstanbul'da Yürüyüş Yapılacak Parkurlar Ve Yerler

İstanbul Yürüyüş Yerleri - İstanbul’da Yürüyüş Yapılacak Parkurlar Ve Yerler

Türkiye’nin ve dünyanın en gözde şehirleri arasında yer alan İstanbul, tarihi ve doğası ile herkesi büyülüyor. Avrupa ve Asya’yı birleştiren İstanbul’un her iki yakasında da yürüyüş yapılacak güzel alanlar bulunuyor. Havaların ısındığı bu günlerde İstanbul yürüyüş yerleri daha fazla önem kazanmaya başladı. Peki, İstanbul’da yürüyüş yapılacak parkurlar ve yerler nerelerdir? İşte detaylar...

Günlük hayatın koşuşturmacasından sıyrılıp sakinleşmek ve hafif tempolu spor yapmak için İstanbul yürüyüş yerleri arasından istediğinizi tercih edebilirsiniz. İstanbul'da yürüyüş yapılacak parkurlar ve yerler, Avrupa ve Anadolu yakasında da bulunuyor. Sizin için İstanbul doğa yürüyüş parkurları ve yerlerini derledik. Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

İstanbul Yürüyüş Parkurları Nedir?

Hafta içi ya da hafta sonu, ister kafa dağıtmak, ister sakinleşmek ister spor yapmak için yürüyüş parkurları tercih ediliyor. Yürüyüş parkuru İstanbul içerisinde pek çok alanda bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası Yürüyüş Parkurları Nelerdir?

İstanbul yakın yürüyüş parkurları için, oturduğunuz yakadaki bir alanı tercih edebilirsiniz. İstanbul Anadolu yakası yürüyüş parkurlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kartal- Aydos Ormanı: Çam ağaçları ile çevrili bozulmamış yapısı ile en sık tercih edilen trekking ve piknik alanı olarak biliniyor. Aydos ormanı içerisinde yürüyüş yaptıktan sonra dinlenebileceğiniz bir gölet de bulunuyor. Ormanda bisiklet de sürebilirsiniz.
  • Beykoz- Polonezköy Tabiat Parkı: Polonyalılar tarafından kurulan bu köy, farklı kültür ve yaşam biçimlerinin izlerine rastlama olanağı da sunuyor. Polonezköy tabiat parkı içerisinde pek çok kuş, ağaç ve bitki bulunuyor. Şehrin gürültüsünden uzak, kuş sesleri eşliğinde keyifli bir yürüyüş yapabilirsiniz.
  • Üsküdar- Validebağ Korusu: Ulaşımı kolay olan Validebağ Korusu'nun içerisinde Hababam Sınıfı Müzesi ve Adile Sultan Kasrı da bulunuyor. Hem keyifli bir yürüyüş yapabilir hem de müzeleri gezerek gününüzü canlandırabilirsiniz.
  • Şile- Avcıkoru Tabiat Parkı: 650 hektarlık alana sahip olan park; meşe, gürgen ve kestane ağaçları ile çevrili. Üstelik parkın bünyesinde kır evleri de bulunuyor. Bu sayede dilerseniz konaklama da yapabilirsiniz.
  • Kadıköy- Caddebostan Sahili: Fenerbahçe Ordu Evi'nden başlayarak Bostancı İskelesi'ne kadar uzanan Caddebostan sahili, merkezi bir konumda yer aldığı için yürüyüş rotası olarak sıklıkla tercih ediliyor.
  • Kadıköy- Fenerbahçe Parkı: Çiçeklerinin bolluğuyla huzur dolmanıza yardımcı olacak Fenerbahçe parkı, ulaşım açısından kolay bir alanda yer alıyor.

İstanbul Avrupa Yakası Yürüyüş Parkurları Nelerdir?

İstanbul Avrupa yakasında yer alan yürüyüş parkurlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Nişantaşı- Maçka Parkı: Nişantaşı, Beşiktaş ve Taksim'e eşit uzaklıkta yer alan Maçka, yürüyüş ve koşu parkurlarına sahip olmasıyla sıklıkla tercih ediliyor. Spor aletleri, piknik alanları, nikah dairesi ve köprüsü ile Maçka parkı yürüyüş açısından tercih edebileceğiniz bir alan olarak biliniyor.
  • Sarıyer- Emirgan Korusu: Tarih boyunca Osmanlı padişahlarına ve çeşitli devlet adamlarına ev sahipliği yapan Emirgan Korusu, yürüyüş parkuru olarak tercih edilecek tarihi yerlerden biri olarak biliniyor. Çeşitli köşklere ve hayvanlara ev sahipliği yapan Emirgan'ın yakınında Japon Bahçesi de bulunuyor. Yürüyüş sonrası dilerseniz orayı da ziyaret edebilirsiniz.
  • Sarıyer- Belgrad Ormanı: 5,500 hektarlık alana sahip olan Belgrad, doğa yürüyüşleri, piknik ve koşu gibi pek çok aktiviteye olanak sağlıyor.
  • Beşiktaş- Yıldız Parkı: Osmanlı döneminde sadece hanedanlara açık olan Yıldız Korusu, 46 hektarlık bir alana sahip olmasıyla biliniyor. Piknik alanlarına ve yürüyüş parkuruna sahip parka, kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Sarıyer Atatürk Arboretumu: 345 hektarlık alana sahip olan Atatürk Arboretumu içerisinde 3 adet yapay göl bulunuyor. Arberetum'un içerisinde 1500'den fazla bitki yer alıyor. Atatürk Arboretumu parkurunu kullanarak hem yürüyüş yapabilir hem de doğal güzelliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

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İstanbul Yürüyüş Yerleri - İstanbul'da Yürüyüş Yapılacak Parkurlar Ve Yerler
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