İSTANBUL’A KAR UYARISI! Uzman isim tarih verdi: İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 4.12.2025 16:24

Aralık ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini gösterdi. Doğu illeri için Meteoroloji’den yoğun kar uyarısı gelirken, İstanbul’da kar beklentisi yükseldi. Meteoroloji uzmanı İstanbul’a kar yağışının tarihini açıkladı. Kent sakinleri beyaz örtüyle süslenecek İstanbul'u heyecanla bekliyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte detaylar…

Aralık ayının gelmesiyle Türkiye genelinde kış kendini hissettirmeye başladı. Doğu illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun uyarılar yayınladı. Uzmanlar, hava koşullarındaki ani değişimlere dikkat çekerek, megakente kışın etkisini hissettirecek günlerin yaklaştığını belirtti ve İstanbul'a kar yağışının tarihini açıkladı. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, yanıtı...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ!

Kış mevsiminin gelişiyle birlikte doğu illerinde yoğun kar yağışı görülürken, İstanbul'da kar beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, megakente ilişkin net bir tarih verdi. Uzman isim, İstanbul'da kar yağışının Aralık ayında beklenmediğini, soğuk hava dalgasının yılbaşından sonra etkili olacağını belirtti.

Açıklamaya göre, şehirde önümüzdeki süreçte yağmur ağırlıklı bir hava hakim olacak, kar ihtimali ise ocak ayından itibaren öne çıkacak. Böylece İstanbulluların uzun süredir beklediği kar, yeni yıl sonrasında kapıyı çalabilecek.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da kar için geri sayım başladı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yaptığı değerlendirmede kente ilişkin tarih paylaştı. Tek'e göre, İstanbul'da 20 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor.

Uzmanın açıklamasına göre, bu tarihten sonra kutuplardan gelecek soğuk hava dalgası şehirde etkisini artıracak. Böylece hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde kar ve sulu kar ihtimali gündeme gelecek.

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

