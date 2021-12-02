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Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:19

İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’a sarı kodlu lodos uyarısı yapıldı

İstanbul’da yaşanan şiddetli lodos nedeniyle uçtu. 6 kişinin ölüp 47 kişinin yaralandığı olayların etkisi geçmeden Meteoroloji Müdürlüğü  ikinci  Sarı kod ile lodos uyarısı yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Cuma günü için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde şiddetli lodos uyarısında bulunarak vatandaşların önlem almasını istedi. Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.


İstanbul'da yapılan lodos uyarısında rüzgarın şiddetinin bir önceki lodos gibi olmayacağını fakat çatı ve çürük ağaç gibi alanlardan uzak durulması ve dikkatli olunması istendi.

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İstanbul'a sarı kodlu lodos uyarısı yapıldı
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